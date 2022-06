Maior conferência de captação de recursos da América Latina terá palestrantes internacionais

Em formato presencial, Festival ABCR 2022 será realizado nos dias 27 e 28 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca (SP)

Faltam pouco mais de duas semanas para o Festival ABCR 2022. Uma iniciativa da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), o Festival é considerado a maior conferência de captação de recursos da América Latina e deve receber mais de 500 pessoas nos dias 27 e 28 de junho. A 14ª edição vai ocorrer em formato presencial, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).

Nesta edição, o evento terá a participação de Heather Hill, diretora da organização sem fins lucrativos Chapel & York, dedicada ao aumento da captação de recursos e da filantropia internacional. Com uma extensa e diversificada bagagem na filantropia, Heather abordará a captação internacional, no dia 27.

Outro palestrante é Dereck Mulhern, líder de equipe da Association of Fundraising Professionals (AFP), que oferece dicas de boas práticas de captação por meio de capacitações, networking, pesquisa e advocacy. A experiência de Derek na área contribuirá com o debate na plenária que vai discutir os investimento sociais e as doações no Brasil e no mundo.

Somam-se a eles Carola Matarazzo e Ana Fontes. Carola é diretora-executiva do Movimento Bem Maior, organização social apartidária, sem fins lucrativos, que tem como objetivo fortalecer o ecossistema filantrópico do Brasil. Ela falará sobre perspectivas para o setor, no dia 27, no Festival.

Ana é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Ela também fundou o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), cuja atuação complementa o trabalho da Rede Mulher Empreendedora, envolvendo causas sociais e políticas públicas que fomentam o empreendedorismo e a independência feminina.

Destaques

Além desses profissionais, outros destaques são a participação de Mike Geiger, presidente e CEO da AFP (Associação de Captadores Americanos), que falará sobre a difícil tarefa dos captadores e dará dicas de boas práticas em todo o mundo. Outros palestrantes são o sócio-diretor da PonteAponte, Cássio Aoqui, que mostrará o exemplo da plataforma Potências Periféricas como mobilizadora de recursos para as periferias do Brasil, e Filipe Dantas, sócio da Sistêmica Comunicação, que abordará recursos comunicacionais para atrair e surpreender doadores.

O uso de filmes para a arrecadação de recursos será o tema ministrado por Cynthia Betti, diretora-executiva da Plan Internacional Brasil. Já Maíra de Oliveira, especialista em Diversidade e Inclusão Racial do Médicos Sem Fronteiras Brasil, irá revelar os aprendizados e ações da organização na promoção dos princípios de diversidade, inclusão e equidade na captação de recursos e comunicação.

Além das palestras, serão realizadas duas masterclasses, nos dias 25 e 26 de junho, com os seguintes temas: “ESG e Captação de Recursos” e “Como identificar as melhores estratégias de captação”, dentre as 36. Ambas ocorrerão das 09h30 às 17h.

Evento terá mais de 60 sessões

O Comitê Científico do Festival ABCR selecionou mais de 60 sessões, com palestrantes nacionais e internacionais, que abordarão cinco eixos temáticos: gestão e captação de recursos, o papel do captador, inovação e redes de captação, comunicação e engajamento, ferramentas e fontes de captação de recursos.

Serão 64 sessões paralelas distribuídas em 08 salas simultâneas e 05 plenárias, com 50 minutos de duração cada, além de mesas de mentoria exclusiva e feira de exposições com as principais empresas brasileiras prestadoras de serviços para ONGs.

“O Festival ABCR 2022 está imperdível! Diálogos para a retomada não vão faltar durante o evento. O eixo de Comunicação e Engajamento está repleto de estratégias e ferramentas para redigir e criar campanhas surpreendentes para converter doadores. O eixo ‘O Papel do Captador ‘contará com uma sessão que desvenda o perfil de talentos em captação, revelando como são os processos seletivos e quais as competências que o mercado busca”, afirma Camila Figueiredo, presidente voluntária do Comitê Científico do Festival ABCR.

Camila também destaca que o eixo Gestão e Captação de Recursos terá uma sessão muito especial, chamada “A Parada não fica parada”, agendada para o dia 28 de junho, que é o dia internacional do orgulho LGBT+ no mundo. Já no eixo Ferramentas e Fontes de Captação, o evento terá uma sessão sobre as Organizações Sociais da Saúde, Cultura e Ciência & Tecnologia, e os desafios da parceria com o Estado.

Abordagem ampla e debates sobre planejamento e inovação

Os inscritos no evento terão uma compreensão ampla sobre a área de captação de recursos, com debates sobre planejamento, fortalecimento institucional, governança, ética, a importância da função dos captadores e a valorização da profissão, novos formatos de captação de recursos, experiências positivas, o papel estratégico da comunicação no setor, fidelização de fontes de doadores, entre outros assuntos.

Por ser presencial, os participantes do evento devem respeitar o distanciamento social para não gerar aglomeração, além de seguir as práticas de higiene e segurança. O Festival ABCR 2022 conta com o patrocínio da Ambev – VOA, Santander, Doare, Trackmob, Criando Desenvolvimento Institucional, Pinheiro Carrenho e Chapel & York.

Últimas vagas

As inscrições para o Festival ABCR 2022 estão abertas e membros da ABCR têm entre 20% e 50% de desconto. As inscrições para as masterclasses são feitas à parte. Para conferir mais informações sobre a programação do evento ou realizar o cadastro, acesse o link www.festivalabcr.org.br.

Sobre o Festival ABCR

O Festival ABCR é o principal espaço de formação, troca de experiências e contatos para quem atua com captação de recursos no Terceiro Setor. A primeira edição foi em 2009, na PUC-SP, com outras edições pelo país a partir de então, sempre em São Paulo desde 2015. Sua promotora é a ABCR, que foi fundada em 1999 para atuar pela promoção da sustentabilidade do Terceiro Setor e pelo desenvolvimento da área de captação de recursos das organizações da sociedade civil. Mais informações, acesse www.festivalabcr.org.br.