Maior efetivo da história: 25 novos GCMs ingressam na corporação itapirense

O efetivo da Guarda Civil Municipal de Itapira subiu para 110 integrantes, o maior da história da corporação, com a formatura dos 25 novos guardas que ocorreu na noite da última sexta-feira, 16 de fevereiro. A cerimônia foi sediada no Ginásio Santo Breda Sobrinho e contou com a presença de autoridades municipais – dentre eles o prefeito Toninho Bellini, o vice-prefeito Mário da Fonseca, a comandante da GCM Patrícia Zacariotto e o secretário de Defesa Social Sandro César Oliveira Almeida –, familiares dos formandos e também de todos os veteranos da GCM.

“Em 2012, quando finalizei meu segundo mandato, deixamos a Prefeitura com 100 Guardas Municipais. Quando retornei, em 2021, esse número estava reduzido quase que pela metade porque não tinham sido feitos concursos e os investimentos necessários nessa área. Nós priorizamos isso como metas de gestão e em 2022 tivemos uma primeira formatura e hoje mais uma, totalizando 110 guardas civis municipais ativos em nossa cidade”, enfatizou o prefeito Toninho Bellini em seu discurso. Ele ainda destacou os investimentos na área de segurança como a aquisição de 10 novas viaturas, implantação da Muralha Digital, aquisição de novas armas, equipamentos, uniformes e coletes para os guardas, melhorias na sede com diversas reformas, entre outros.

A solenidade teve início com a emocionante entrada e incorporação dos novos guardas feita pela comandante Patrícia Zacarioto. Em seguida, os novos agentes fizeram o juramento de compromisso com o cargo e desempenho das funções.

Um dos momentos mais emocionantes da formatura foi a entrega das coberturas (os bonés do uniforme) aos novos GCMs. Pais, filhos e cônjuges foram os responsáveis pelo protocolo e, junto com eles, as autoridades presentes fizeram a entrega dos certificados. Além dos formandos itapirenses, um termo de colaboração entre Itapira e Lindóia permitiu a formação de um agente que agora também atuará na cidade vizinha.

Os três primeiros colocados do Curso de Formação – que segue a Matriz Curricular Nacional para a Formação das Guardas Municipais e foi composto por 800 horas de aulas teóricas e práticas – foram homenageados durante a cerimônia: Jean Carlos de Campos alcançou 67,15 de 70 pontos possíveis e ficou em 1° Lugar. Em seguida ficaram Jonathan Antônio da Silva com 66,35 pontos e Marcos Rodrigues Alves Spínola com 66,20. Todos receberam troféus. Os instrutores do curso – que foram Guardas Civis Municipais e servidores da Prefeitura selecionados através de processo seletivo interno – também receberam certificados.

Quase ao final da cerimônia, o GCM Douglas Pavinato falou em nome dos colegas. “Hoje realizamos um sonho, talvez o mais desafiador de nossas vidas”, iniciou. Ele falou sobre a responsabilidade do trabalho diário em prol da segurança de todos os cidadãos itapirenses. “Que sejamos testemunhas da conduta da corporação que mantém ótimos serviços prestados ao nosso município”, continuou. O GCM também destacou a importância do curso de formação, que foi além do ensinamento de técnicas e teorias, mas trouxe lições de vida que os auxiliarão no trabalho diário. “Somos guardas municipais e eu me orgulho”, concluiu.

A comandante da GCM, Patrícia Zacarioto, relatou que o momento é de emoção e orgulho, “A partir de hoje eles estão prontos e aptos para cuidar da população itapirense. Foram quase seis meses de preparação e estamos muito felizes e orgulhosos por participar de todo esse processo. Pra mim é uma grande honra estar à frente da corporação, em um momento histórico como esse com o maior efetivo que já tivemos, e sou muito grata ao Prefeito e ao nosso secretário pela confiança depositada e à toda nossa equipe pelo apoio”, declarou.

O secretário Sandro César Oliveira Almeida, que acumula as pastas de Governo e Defesa Social, enfatizou que os investimentos feitos na área de segurança impactam diretamente a vida da população e, por isso, têm sido uma das prioridades da gestão. “Esses investimentos em segurança são muito importante para a população, para que as famílias itapirenses possam sair para o lazer ou permanecerem em suas casas com tranquilidade. É um momento muito marcante e agradeço ao Prefeito por ter confiado a mim essa função. E junto com a nossa comandante Patrícia continuaremos trabalhando e trazendo ainda mais melhorias para esse setor”, declarou.

Os novos guardas civis municipais já iniciaram as atividades neste domingo, 18, integrando as equipes junto com os veteranos da corporação.

