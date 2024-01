Maioria dos inadimplentes de Holambra deve até R$ 500,00, fala ACE

A maioria dos inadimplentes do município – aqueles com dívidas não saldadas – devem até R$ 500,00 no comércio da cidade. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial de Holambra, maior operadora do sistema de proteção ao crédito no município, com a marca Boa Vista an Equifax Company, atual nome do antigo SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito.

A boa notícia é que 78% desses devedores têm apenas uma dívida em seu nome, o que facilita a negociação da ocorrência, com a consequente retirada do nome do cadastro de devedores (Boa Vista, agora uma empresa subsidiária da Equifax, corporação global do setor de dados, análises e tecnologia). “A Associação Comercial tem programas para ajudar os inadimplentes a saldarem suas dívidas. O interessado pode procurar diretamente a ACE, sem precisar passar pela empresa”, declara a gerente da Associação, Suzi Nesto Celegatti.

Segundo ela, muitas pessoas endividadas sentem-se constrangidas de procurar a empresa aonde contraíram o débito. Então, podem recorrer à ACE, que fica no Centro da cidade, à Avenida das Tulipas, 173, Centro. “Todo atendimento, que requer que a pessoa seja maior de idade e apresente um documento original com foto, é individual e sigiloso”.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Um dos programas da ACE é a Central de Recuperação de Crédito. O inadimplente procura pela ACE e consulta seu histórico de pagamento, conhecendo sua situação de multas e juros, além da possibilidade de parcelar a conta. “Muitas empresas que representamos, retiram multas ou juros e isso facilita bastante o acerto da conta”, fala Suzi Celegatti.

Outra possibilidade é solicitar uma negociação pela internet. No site www.aceholambra.com.br, o interessado acessa o ícone Negocie seus débitos e inicia o atendimento. O acesso pode ser feito também pelo aplicativo ACE Holambra.

PERFIL DA INADIMPLÊNCIA

Mesmo com a maioria das empresas consultando dados via Boa Vista Equifax, na ACE, a inadimplência ainda ocorre. Por conta dessas consultas, o índice em Holambra é muito menor que o do país, na casa dos 60%. Na cidade, os inadimplentes representam em torno de 800 ocorrências e menos de 500 pessoas, de acordo com dados da ACE de dezembro de 2023.

Pessoas que têm dívidas com data de até um ano são 175, enquanto 193 contraíram a dívida há quatro anos. “Gostaríamos de lembrar que a dívida nunca morre, só é extinta quando paga”, alerta a gerente.

Dos inadimplentes, 321 devem até R$ 500,00 (cerca de 68% dos devedores). Enquanto isso, 132 contraíram os maiores débitos, de R$ 2 mil ou mais. Dos consumidores inadimplentes, 5% têm mais de 5 registros, enquanto o restante tem menos do que isso.

Com dívidas de até R$ 50,00, 20 pessoas ficaram devendo no comércio. A todas, a ACE orienta que busquem negociação e resgatem o nome da Boa Vista (SCPC), mantendo o nome limpo na praça. “O valor é baixo e, mesmo assim, plenamente passível de negociação. Não vale a pena manter-se com o nome sujo na praça”.

CONSULTAR TAMBÉM OS FORNECEDORES

Às empresas, a gerente Suzi Celegatti orienta que continuem utilizando os sistemas de consultas, incluindo do banco de dados. “Muitas empresas deixam de fazer consultas de clientes antigos, consultando apenas os novos”, alerta Suzi Celegatti. “Sugerimos que consultem os nomes do banco de dados, mesmo de clientes mais conhecidos, pois, é comum que a inadimplência aconteça também entre consumidores que já possuem cadastro na empresa há mais tempo”.

“Outra sugestão que temos”, fala ela, “é que as empresas consultem a situação de adimplência e cadastro dos fornecedores, evitando golpes”.