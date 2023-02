Mais 34 cidades atingidas por desastres naturais obtêm reconhecimento federal de situação de emergência

Lista inclui municípios dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina

Brasília (DF), 24/02/2023 — O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em mais 34 cidades atingidas por desastres naturais. A portaria que oficializa a medida foi publicada na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial da União (DOU). Confira neste link.

Dos 34 municípios, 20 enfrentam a estiagem, todos no Rio Grande do Sul: Alto Alegre, Bom Progresso, Bossoroca, Caçapava do Sul, Candelária, Coqueiros do Sul, Entre-Ijuís, Espumoso, Gramado dos Loureiros, Ponte Preta, Porto Mauá, Progresso, Quinze de Novembro, São Martinho, São Valério do Sul, Selbach, Senador Salgado Filho, Três de Maio, Trindade do Sul e Vespasiano Correa. No momento, 211 cidades gaúchas estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido à estiagem.

Por outro lado, foram atingidas por chuvas intensas as cidades de Carmo de Minas, Espera Feliz, Galiléia, Lima Duarte, Presidente Bernardes, Santos Dumont, em Minas Gerais; Juara, no Mato Grosso; e José Bonifácio, Mogi das Cruzes, Paraibuna e Piracaia, em São Paulo.

Também entraram em situação de emergência o município paulista de Itaberá, onde houve inundações, além de Dona Emma e Presidente Nereu, em Santa Catarina, que registraram enxurradas.

Como solicitar recursos federais para ações de defesa civil

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.

