Mais de 100 alunos das escolas municipais representam Artur Nogueira em Torneio de Judô

Estudantes têm entre 5 e 14 anos e lutaram no Festival de Judô SEST SENAT em Limeira

O final de semana foi movimentado para os alunos do Projeto Judô Esporte Social de Artur Nogueira. Os compromissos competitivos da equipe envolveram desde os atletas faixas pretas experientes até os alunos faixas brancas iniciantes.

No sábado (19), nove atletas da Divisão Especial das categorias sub13, sub15 e Sênior lutaram o Campeonato Paulista Inter Regional, em Ribeirão Preto. No domingo (20), 120 alunos entre 5 e 14 anos lutaram no Festival de Judô SEST SENAT, em Limeira.

O projeto é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

SÁBADO DE MEDALHAS

Em Ribeirão Preto, além da medalha os judocas lutaram por uma vaga na fase final do Campeonato Paulista da Divisão Especial. Destaque para Evilyn Gabriele da Silva Santana. A jovem de apenas 15 anos lutou na categoria Sênior (adulto) e venceu todas as lutas até chegar na final. Evilyn foi derrotada e ficou com a medalha de prata e a vaga para disputar a primeira Final Paulista entre os adultos.

“Excelente resultado dessa jovem guerreira. Ela já havia chegado na fase final de sua categoria sub18 e resolveu encarar o desafio entre os adultos. Evilyn vem apresentando regularidade em seu desempenho e certamente conquistará grandes resultados”, afirma o professor Rodolpho Lavoura.

Na categoria sub13, destaques para Vitória Yoshinaga e João Paulo Sconfienza. Ambos perderam a primeira luta, mas avançaram na repescagem. Vitória e João Paulo venceram quatro lutas cada um e conquistaram a medalha de Bronze e a vaga para a fase Final. Gustavo Tristão ficou com a medalha de Bronze na categoria Sub15 até 50kg. João Paulo, Vitória e Gustavo disputarão a Final do Campeonato Paulista no dia 02 de setembro, em Aguaí.

Ainda no sábado, os professores Lucas Vieira (-81kg) e André Junior (-90) também entraram em ação. Lucas venceu as duas primeiras lutas, mas foi derrotado na semifinal. Na repescagem venceu o forte judoca de São Carlos e ficou com a medalha de Bronze.

André venceu a primeira luta e foi derrotado nas quartas de final. Na repescagem, venceu duas lutas e também ficou com a medalha de Bronze. Assim como a judoca Evilyn, os professores Lucas e André lutarão a Final do Campeonato Paulista Sênior no dia 30 de setembro, em São José dos Campos.

DOMINGO DE APRENDIZADO

No domingo foi a vez dos novos guerreiros entrarem em ação: 120 alunos que praticam o judô nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Artur Nogueira viajaram até Limeira e lutaram a segunda edição do Festival SEST SENAT.

“O Festival tem por objetivo promover uma experiência competitiva de forma pedagógica e amistosa aos novos alunos. O propósito é oferecer uma experiência positiva em torno das lutas”, explica o professor Leandro Takada.

Os judocas de Artur Nogueira lutaram e confraternizaram com judocas de Holambra, Limeira e Iracemápolis. Todos os participantes receberam uma medalha alusiva ao evento.

“Foi muito bom ver os alunos colocarem em prática tudo que aprendem nas aulas. Dava pra ver no rosto de cada um a satisfação de acertar uma técnica, torcer para seu amigo e conhecer novos judocas. Agradecemos todo o suporte dado pelas Secretarias de Esporte e de Educação na promoção do Judô”, comenta o professor Lucas Vieira.