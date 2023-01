Mais de 133 mil veículos trafegaram sentido ao sul de Minas Gerais na Operação Ano Novo

A Renovias registrou fluxo de mais de 362 mil veículos durante toda a Operação Ano Novo, nos 345,6 quilômetros de rodovias administradas pela Concessionária no interior paulista. Somente pela pista norte do Pedágio Jaguariúna (no sentido Campinas ao sul de Minas Gerais) passaram cerca de 133 mil veículos. A concessionária iniciou a operação especial a zero hora de quinta-feira (29) até as 23h59 de domingo (01). Neste período não houve mortes, apenas 6 acidentes de menor gravidade.

Durante os dias de operação, foram contabilizados 342 atendimentos pelo telefone de emergência da concessionária e 591 atendimentos aos usuários por falha mecânica, serviços de guincho, de inspeção e de primeiros socorros.

O esquema montado pela concessionária em conjunto com a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) registrou maior movimentação de retorno no domingo (01), a partir das 11h, com o período das 16h às 17h como sendo o horário de maior movimentação.

As equipes de atendimento da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ainda fizeram blitz educativa com dicas de segurança para evitar acidentes. Foram entregues folhetos com orientações, especialmente, sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança (inclusive no banco traseiro) e sobre a proibição do uso do aparelho celular enquanto dirige. A Polícia Militar Rodoviária também intensificou sua atuação de fiscalização nas rodovias durante o período.