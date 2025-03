Suspeito de Roubo a Caminhão é Preso Dentro de Cemitério em Jaguariúna

Foto Suzi Baião

Um homem suspeito de participar do roubo de um caminhão foi preso dentro do cemitério de Jaguariúna na quarta-feira (19). De acordo com a Guarda Municipal, ele tentou se esconder dentro de um túmulo aberto após abandonar o veículo.

A perseguição começou na Rodovia SP-340, onde policiais rodoviários acompanharam o caminhão roubado. Assim que o veículo entrou no município de Jaguariúna, a Guarda Municipal foi acionada para dar apoio na ocorrência. O suspeito pulou do caminhão em movimento e correu para o cemitério na tentativa de escapar, mas acabou sendo localizado e detido.

Ao ser questionado, o homem não deu detalhes sobre o roubo do caminhão. A Polícia Civil investiga o caso.