24ª CAMINHADA ECOLÓGICA AMIGOS DO SALVADOR ACONTECE NA SEXTA-FEIRA SANTA

A tradicional Caminhada Ecológica Amigos do Salvador chega à sua 24ª edição e promete reunir dezenas de participantes em um percurso entre Jaguariúna e Pedreira. O evento está marcado para o dia 18 de abril, Sexta-feira Santa, com concentração na Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna, a partir das 3h30. A saída oficial está prevista para as 4h.

O evento é realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, e se consolidou como uma das principais atividades esportivas, ecológicas e religiosas da região.

Os caminhantes percorrerão um trajeto de 23 km, com destino ao Morro do Cristo, em Pedreira. Durante o percurso, haverá pontos de apoio com banheiros químicos e distribuição de água e bananas para garantir a hidratação e a energia dos participantes.

Para facilitar o retorno dos caminhantes, a organização disponibilizará transporte gratuito de Pedreira para Jaguariúna das 8h às 11h. A Secretaria de Esportes recomenda aos participantes uso de protetor solar, repelente e roupas leves.

“A Caminhada Amigos do Salvador é uma oportunidade para os participantes exercitarem o corpo, se conectarem com a natureza e vivenciarem um momento de reflexão na Semana Santa”, afirma o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos França.

Serviço:

24ª Caminhada Ecológica Amigos do Salvador

Data: 18/04 (Sexta-feira Santa)

Local: Praça Umbelina Bueno, no Centro

Destino: Morro do Cristo, em Pedreira

Percurso: 23km

Concentração: 3h30

Saída da caminhada: 4h