Mais de 360 jovens da Fundação CASA na região de Campinas participam da Olimpíada Brasileira de Matemática

Cerca de 363 adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA na região administrativa de Campinas participaram da primeira fase da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), considerada a maior competição estudantil do país. A prova foi aplicada no último dia 3 de junho por professores da rede estadual de ensino, dentro dos próprios centros socioeducativos.

Na região, participaram jovens de cinco cidades: Atibaia (34 participantes), Campinas (102), Mogi Mirim (104), Limeira (80) e Piracicaba (43). As inscrições contemplaram os três níveis da OBMEP — com 41 adolescentes no nível I (6º e 7º anos), 148 no nível II (8º e 9º anos) e 174 no nível III (ensino médio).

A ação integra um esforço estadual: ao todo, 3.187 adolescentes da Fundação CASA fizeram a prova em 71 centros socioeducativos, reforçando o papel da educação como ferramenta de transformação social.

Os jovens estudam o currículo da rede estadual, com aulas ministradas por docentes das chamadas escolas vinculadoras, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e sob o acompanhamento da Gerência de Governança da Educação (GGE) da Fundação CASA.

Para Neuza Flores, gerente de governança escolar da Fundação, a competição representa mais do que um teste de conhecimentos. “A participação na OBMEP estimula o raciocínio lógico dos adolescentes e reforça a importância da matemática no cotidiano. É uma oportunidade para que eles se percebam capazes de superar desafios acadêmicos”, afirma.

O resultado da primeira fase, que definirá os classificados para a segunda etapa, será divulgado no dia 1º de agosto. Já a segunda fase da OBMEP está marcada para o dia 25 de outubro.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a iniciativa representa uma importante forma de inserção social e valorização do conhecimento. “A Olimpíada é uma oportunidade de os nossos jovens testarem seus conhecimentos, aprofundarem os estudos e se enxergarem como parte ativa da sociedade”, afirma.

Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP reúne mais de 18,6 milhões de estudantes em todo o Brasil e reconhece jovens talentos com medalhas, menções honrosas e oportunidades de acesso ao ensino superior. A competição é considerada uma porta de entrada para universidades de destaque, como USP, Unicamp e o IMPA Tech, que reserva a maior parte de suas vagas para medalhistas de olimpíadas científicas.

Nesta edição, a OBMEP distribuirá 8.450 medalhas nacionais — sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze — além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição também premiará os melhores desempenhos estaduais, com a entrega de pelo menos 20,5 mil medalhas.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade determinadas pelo Poder Judiciário, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.