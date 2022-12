Mais de 5.600 pessoas prestarão o Concurso Público da Prefeitura de Amparo

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Amparo acontecem no domingo, 4 de dezembro, a partir das 9 horas, no período da manhã e das 14 horas, no período da tarde.

Um total de 5.674 pessoas estão aptas a prestar a prova para as 66 vagas diretas para cargos para Ensino Fundamental, Médio e Superior, além das vagas para cadastro reserva.

As provas acontecerão no Centro Universitário Amparense – Unifia, localizado na Rodovia João Beira, SP-095, KM 46,5 – Modelo, e na ETEC João Belarmino, na Rua 7 de Setembro, 299, no Centro de Amparo. O local e horário do inscrito pode ser conferido em https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_47_0_1_28102022181015.pdf

Redação: O Regional