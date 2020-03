MAIS DE 6 MIL ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIRÃO A PALESTRA SOBRE CORONAVÍRUS

Diante do aumento dos números de pessoas infectadas no Estado de São Paulo, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria municipal de educação, realizará palestras em todas as escolas municipais da cidade e no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). O objetivo é informar os mais de 6 mil estudantes sobre os cuidados que devem ter para evitar a doença.

A primeira escola municipal que receberá a palestra é a E. M. Professor Irineu Espedito Ferrari, na terça-feira, dia 17. Em seguida, o assunto também será tratado em outras 12 unidades até o dia 31 de março.

A palestrante será a professora e bióloga, Silvia Cassoli, que falou sobre o que pretende passar aos estudantes. “Durante a apresentação vou mostrar para os alunos como é o vírus, como cada pessoa deve fazer a própria higiene e também esclarecer casos recentes de pessoas infectadas pela doença”, comentou a professora e bióloga.

Segundo a secretária municipal de educação, Cristina Catão, a palestra será direcionada aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental I. “Os alunos da educação infantil receberão orientação dos próprios professores na sala de aula para usarem álcool gel.”, explicou a secretária.

CORONAVÍRUS

Os sintomas mais comuns do Coronavírus são: febre, tosse e falta de ar. Dores musculares e de cabeça, confusão mental, irritação na garganta e desconforto no peito também foram observados em pacientes contaminados.

A transmissão do vírus pode se dar por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação.