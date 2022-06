Mais de 645 mil veículos devem trafegar pelas rodovias da região durante Corpus Christi

Mais de 645 mil veículos devem passar pela malha viária da Renovias, que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais durante o período de Corpus Christi, de acordo com estimativa da concessionária e da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Os motoristas que forem viajar devem se planejar a fim de evitar os horários de maior movimentação.

A partir da zero hora de quarta-feira (15) até a meia-noite de segunda-feira (20), uma operação especial estará em vigor, reforçando as equipes de atendimento do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU), com viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência, e com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, que intensificará a fiscalização nas rodovias.

Os horários de maior movimentação estão previstos para:

Quarta-feira (15): das 16h às 20h

Quinta-feira (16): das 9h às 14h

Domingo (19): das 15h às 21h

A concessionária recomenda prudência e respeito às leis ao pegar a estrada. “Quem conduz o veículo tem a responsabilidade pela segurança de todos que estão no veículo, então, é fundamental que todos os passageiros utilizem o cinto de segurança – inclusive no banco traseiro – durante todo o percurso, independente da distância percorrida”, ressalta Alexandre Bueno da Silva, coordenador de tráfego da Renovias.

Além disso, crianças menores devem estar sempre no banco de trás e com dispositivos de retenção, como as cadeirinhas, apropriados para cada faixa etária. Utilizar o cinto de segurança reduz os riscos de lesões graves, como o traumatismo craniano. De acordo com especialistas, uma pessoa solta no veículo, no caso de uma batida a 110km/h, atingirá o banco dianteiro ou o para-brisa nesta mesma velocidade.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.