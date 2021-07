Mais de 8 mil cestas básicas foram doadas para famílias carentes de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu superou nos últimos dias a marca de 8 mil cestas básicas distribuídas a famílias em situação vulnerável monitoradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social desde o início do ano. 8.210 kits com itens não-perecíveis como arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, açúcar, macarrão, sal e fubá beneficiaram nesse período cerca de 630 famílias e aproximadamente 5 mil pessoas entre adultos, adolescentes e crianças da cidade.

O munícipio foi contemplado essa semana com a doação de 1,5 mil cestas básicas pelo Governo do Estado por meio de parceria do Fundo Social de Solidariedade – parte delas entregue já na segunda-feira, dia 19 de julho.

“Em tempos de dificuldade e escassez financeira, o apoio de iniciativas emergenciais é fundamental para garantirmos condições básicas às pessoas que mais precisam”, comenta a presidente do Fundo Social de Mogi Guaçu, Ana de Elisabete Filomeno. “A pandemia nos trouxe novas situações e desafios. Crise para dentro da casa de muitas pessoas. E nessas horas a solidariedade e a assistência fazem toda a diferença”.

Têm direito aos kits os cidadãos inscritos do Cadastro Único, com avaliação de técnicos do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. “Os beneficiados que estiverem corretamente cadastrados poderão retirar suas cestas no lugar designado pelos CRAS”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos.

A secretária ressalta, todavia, que as cestas são distribuídas conforme a necessidade de cada família, que são indicadas por meio de relatórios apontados pelos técnicos do CRAS de cada região do município. “Feito isso, os técnicos informam o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu para que a entidade faça a entrega”, explica.

Cadastro

Famílias em situação de vulnerabilidade social que não recebem as cestas básicas, devem entrar em contato com o CRAS regional mais próximo do bairro em que moram, para que seja realizado um cadastro de avaliação com os técnicos