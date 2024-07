Mais de 90 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade estão abertas no novo concurso da Prefeitura de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira publicou no Diário Oficial do Município, Edição nº 1.546, de 05 de julho de 2024, a realização de um novo Concurso Público para preencher 92 vagas e formar cadastro de reserva, em cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Os cargos disponíveis são os seguintes: Artífice I – Eletricista; Artífice I – Pintor; Auxiliar de Oficina; Inspetor de Alunos; Mecânico de Manutenção; Operador de Máquinas – Patrol; Telefonista (1); Agente Administrativo I; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; Agente Educacional; Auxiliar de Saúde Bucal; Secretário de Escola; Técnico de Enfermagem; Assistente Social I; Biólogo I; Contador I; Controlador Interno; Fonoaudiólogo I; Médicos de várias especialidades; Nutricionista; Oficial Administrativo; Professor Titular de Educação Básica I; Professor Titular de Educação Básica II; Educação Física.

Os admitidos deverão cumprir jornadas de 20 a 44 horas semanais e receberão remunerações mensais que variam de R$ 1.568,30 a R$ 9.057,25.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 5 de julho e 5 de agosto de 2024, exclusivamente pelo site da Avança SP. Para confirmar a participação, os interessados deverão pagar taxas de inscrição variando entre R$ 44,00 e R$ 69,00. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 15 de setembro de 2024, além de prova de títulos para os cargos de Professor Titular de Educação Básica I e Professor Titular de Educação Básica II (Educação Física). As provas objetivas abrangerão questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.

O concurso público terá validade de dois anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, consulte o edital completo no site da Prefeitura de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br no ícone Diário Oficial do Município, Edição nº 1.546 de 05 de julho de 2024.