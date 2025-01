Mais de mil vagas de emprego no primeiro feirão do ano do CPAT

Crédito Foto: Carlos Bassan

Evento será realizado no Paço Municipal; cinco empresas estarão no feirão para primeira etapa do processo seletivo

A Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT), realiza a primeira edição do ano do Feirão de Emprego e Oportunidades nesta sexta-feira, 24 de janeiro, no saguão da Prefeitura. Mais de mil vagas de emprego serão oferecidas por diversas empresas, sendo que cinco delas estarão com suas equipes no próprio feirão para realizar a primeira etapa do processo seletivo. Entre as vagas estão 64 para operador de caixa, 37 para auxiliar de limpeza, 22 para atendente de loja, 20 para ajudante de carga e descarga e 20 para controlador de acesso.

Todas as vagas com detalhes sobre salários e requisitos estão disponíveis no site do CPAT (https://cpat.campinas.sp.gov.br/ ). O número de vagas está sujeito a alteração até o dia do feirão.

Os trabalhadores devem levar ao feirão:

– Documento com foto;

– Carteira de trabalho;

– Currículo.

Empresas que estarão no evento:

Armazém da Vila (Vila Destro)

GPS

Oba Hortifruti

Passareli

Supermercado Dalben

Além das vagas de emprego, o Feirão também oferece auxílio e orientações para Microempreendedor Individual (MEI), cursos gratuitos de qualificação profissional e acesso a microcrédito pelo Banco do Povo.

Serviço:

Feirão de Emprego e Oportunidades

Data: 24 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 16h

Local: Prefeitura de Campinas (saguão do Paço Municipal)

Endereço: Avenida Anchieta, 200. Centro.