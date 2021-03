Mais quatro óbitos por Covid-19 que estavam em investigação são confirmados

De Itapira

A Vigilância Epidemiológica confirmou no boletim desta sexta-feira, 5 de março, mais quatro óbitos causados pelo coronavírus. Os casos estavam em investigação.

As vítimas são: um homem de 87 anos, falecido no dia 27 de janeiro no Hospital Municipal, tinha hipotireoidismo, problemas cardíacos e insuficiência renal crônica; uma mulher de 74 anos que foi a óbito no dia 6 de fevereiro Hospital e tinha obesidade, diabetes e hipertensão; uma mulher de 93 anos que faleceu no dia 25 de fevereiro no Hospital e tinha hipertensão; e um homem de 81 anos que faleceu no dia 26 de fevereiro no Hospital e tinha DPOC, insuficiência renal crônica, Parkinson e hipertensão.

Com essas quatro confirmações, o número total de óbitos no município chegou a 75. Outras cinco mortes suspeitas seguem em investigação.