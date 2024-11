Mais um Ato de Vandalismo em Santo Antônio de Posse: Incêndio Criminoso Atinge Central de Ambulâncias

Da Redação

Na madrugada deste domingo, o pátio da Central de Ambulâncias, no centro de Santo Antônio de Posse, foi alvo de um incêndio criminoso que deixou um rastro de destruição. Dois indivíduos invadiram o local, arrombaram uma van e atearam fogo, causando prejuízos estimados em R$ 3 milhões, segundo informações do secretário municipal de Saúde.

O incidente ocorreu por volta da meia-noite, quando os suspeitos pularam o muro e incendiaram uma van estacionada no pátio. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo um total de 10 veículos, incluindo uma van Iveco adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, uma Master de 16 lugares, um micro-ônibus de 25 lugares, uma van Sprinter, e um automóvel usado pela Promoção Social. Além disso, uma ambulância ficou parcialmente queimada e o carro de um funcionário também ficou totalmente destruído.

Funcionários presentes no local iniciaram o combate ao fogo e acionaram a Brigada de Incêndio e a Guarda Municipal, que receberam o apoio do Corpo de Bombeiros de Campinas. Juntos, conseguiram conter o incêndio antes que todos os veículos fossem destruídos.

Em declaração exclusiva ao Jornal O Regional, o secretário municipal de Saúde lamentou o ato de vandalismo, destacando o impacto negativo para a população que depende dos serviços de transporte para consultas e exames na região. “Esses atos prejudicam diretamente a nossa comunidade, que fica desamparada sem os veículos para atendimentos médicos”, afirmou o secretário. Um vídeo com o depoimento completo está disponível ao final desta matéria.

Este é o terceiro ato de vandalismo registrado na cidade nos últimos 15 dias. Anteriormente, câmeras de segurança na saída para Jaguariúna foram destruídas por disparos de uma arma calibre 12. Em outro episódio, um princípio de incêndio criminoso atingiu a secretaria da EMEF Prof.ª Isaura S. W. Carvalho Coelho, no dia 24 de outubro.

As autoridades seguem investigando os casos para identificar e responsabilizar os envolvidos

Depoimento Secretário de Saúde CLIQUE AQUI

Fotos Larissa Vicenzotti

Vídeos Rony Gallo