MAIS UMA CONQUISTA

Em cerimônia marcada pela emoção, Centro de Diagnóstico é inaugurado

O novo serviço da Saúde vai agilizar diagnósticos médicos, sendo fundamental no tratamento de doenças

Em uma cerimônia marcada pela emoção, foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (12), o CD (Centro de Diagnóstico) “Dr. Luiz Fernando Zarpão”, localizado no CEM (Centro de Especialidades Médicas) e que contou com a presença de familiares do médico, secretários municipais, vereadores, servidores e munícipes.

Os filhos do médico, Túlio Zarpão, Tuyla Zarpão, a viúva Niedja Ferreira Dimartine Zarpão, acompanharam a cerimônia, assim como os irmãos e o genro dele. A secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, abriu a cerimônia, falando que a inauguração do Centro de Diagnóstico era uma vitória para o serviço médico oferecido à população.

“Especialmente para os médicos, auxiliando nos diagnósticos, agora mais precisos”, afirmou. Ela fez questão de agradecer a equipe de manutenção da Saúde, responsável pela transformação daquele espaço do CEM no atual Centro de Diagnóstico. Em seguida, Túlio, o filho de Zarpão, bastante emocionado, fez uma breve declaração, agradecendo a homenagem ao pai que, segundo ele, dedicou sua vida profissional à cidade de Mogi Mirim.

“Foi sempre um bom profissional, um ótimo pai e um excelente marido”, finalizou. Com os olhos lacrimejando, Niedja resumiu a vida de Zarpão, desde a infância, quando dissecava insetos, até o ingresso dele na Faculdade de Medicina de Bragança Paulista, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela família.

“Sua determinação em ser médico o transformou em um excelente profissional que, seguramente, ajudou a salvar muitas pessoas, principalmente durante a pandemia de covid-19”, lembrou. A viúva disse não ter a menor dúvida de que Zarpão cumpriu a missão dele com muita honra maestria.

Na mesma linha, a vereadora Lúcia Tenório, colega de Zarpão na Santa Casa local e representando a Câmara, disse que foi uma honra trabalhar com ele e que o médico deixa um legado muito importante para todos os colegas de profissão, especialmente por sua dedicação e profissionalismo.

CORAGEM E DIGNIDADE

Finalizando a cerimônia, o prefeito Paulo Silva afirmou que a homenagem a Zarpão também é uma homenagem aos mais de 400 médicos brasileiros que perderam a vida no combate à covid-19. Ele fez questão de agradecer o vereador Marcos Gaúcho, que foi autor da proposta para homenagear o médico, assim como à Câmara, por ter aprovado a iniciativa.

“Apesar dos riscos, ele (Zarpão) exerceu a função de intensivista com muita coragem e dignidade”, acrescentou. Por último, Paulo Silva disse que o CD é um instrumento importante para os médicos, uma vez que, agilizando os diagnósticos, ajudará a salvar centenas de vidas. “Tenho certeza que o doutor Zarpão, lá de cima, está feliz por essa conquista”, arrematou.

O CD inaugurado nesta terça-feira é dotado de uma sala de pré-atendimento, sala de diagnóstico, salas de exames e consultas, recuperação, sanitários, dentre outras. No local foram investidos quase R$ 1 milhão da aquisição de um eletrocardiograma portátil, um espirômetro, uma esteira, um ultrassom, além de um endoscópio para a realização de colonoscopia e endoscopia. No CD vão trabalhar um técnico em enfermagem, um enfermeiro e uma equipe médica especializada.