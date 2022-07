MANARA INICIA NOVO CICLO PARALÍMPICO COM ÓTIMOS RESULTADOS

Entre os dias 8 e 10 de julho, o mogimiriano Luiz Filipe Guarnieri Manara representou a Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim em Buenos Aires, na Argentina. Ele participou da Copa Tango, competição válida para o Circuito Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico.

O mesatenista conquistou importantes resultados nas três categorias que participou, ficando com a medalha de ouro tanto na competição de duplas, ao lado de Cláudio Massad, quanto em Duplas Mistas, com Danielle Rauen. Além dos dois títulos, Manara se sagrou vice-campeão no torneio individual, na classe 8.

Com esse resultado, o atleta assegurou vaga para o Campeonato Mundial da modalidade, que será disputado em novembro, em Granada, na Espanha, por ser o atleta das Américas melhor ranqueado mundialmente em sua categoria.

“Estamos incentivando inúmeras modalidades e o tênis de mesa é uma delas. Esta é uma fase inicial de um trabalho que visa a retomada do Centro de Treinamento do tênis de mesa, algo que vai acontecer em um futuro breve”, frisou o Secretário de Esporte, Wilians Mendes.

Para o mesatenista, o resultado foi muito importante, ainda mais pelas mudanças no formato das competições: “A competição de equipes foi substituída por duplas e duplas mistas, que, inclusive, terão um ranking próprio. Esse será o formato de disputa da Paralimpíada Paris 2024. Saio muito satisfeito com minhas conquistas logo no meu primeiro evento nesse novo ciclo paralímpico”, comemorou Manara.

Agora, Luiz Filipe, que conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Mogi Mirim, se prepara para as disputas da etapa de Marília (SP) do Circuito Nacional Challenge Plus, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e que está prevista para ocorrer de 5 a 7 de agosto.