Mandi vence no sub-15 e empata no sub-17 pela primeira rodada do returno do Campeonato Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Guaçuano jogaram no sábado, 14 de maio, pela primeira rodada do returno do Campeonato Paulista de Futebol 2022. Atuando fora de casa nas duas categorias contra o Itapirense, a equipe do sub-15 venceu por 1 a 0 e a da sub-17 empatou em 1 a 1. Os duelos aconteceram no Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

Com o resultado, o time sub-15 está em terceiro lugar do grupo com 10 pontos. Já o sub-17 ocupa a quarta colocação da chave com oito pontos. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os jogos do sub-15 e sub-17 começaram no dia 9 de abril e terminam no dia 2 de novembro. Contando com a participação de 67 clubes, divididos em 12 grupos, o regulamento da competição é o mesmo e é válido para as duas categorias, assim como os adversários da primeira fase. Classificam-se para a 2ª fase, os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros colocados de cada grupo.

O Atlético Guaçuano está no grupo 6 que tem ainda os times do Amparo Athlético Club (Amparo), Atlética Ponte Preta (Campinas), Brasilis Futebol Clube (Águas de Lindóia), Red Bull Bragantino Futebol (Bragança Paulista) e Sociedade Esportiva Itapirense (Itapira). As próximas partidas dos alviverdes sub-15 e sub-17 serão no sábado, 21 de maio, no centro esportivo Carlos Nelson Bueno (Furno), no Parque Cidade Nova, às 9h e às 11h, respectivamente.

Sub-20

Pela categoria sub-20, o Atlético Guaçuano conquistou sua segunda vitória no Campeonato Paulista. A equipe triunfou por 1 a 0 sobre a Itapirense, jogando na última quarta-feira, 11 de maio, no Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. O resultado levou a equipe para o terceiro lugar de seu grupo com seis pontos.

Antes, na segunda rodada, o time venceu por 3 a 0 o Mogi Mirim e, assim, se recuperou da derrota de 3 a 0 na estreia diante do elenco do Brasilis. O sub-20 do Mandi volta a campo na quarta-feira, dia 25 de maio, contra o Red Bull Bragantino, no confronto marcado para acontecer na cidade de Jarinu.

Nesta categoria o alviverde está no grupo 7 juntamente de Atlética Ponte Preta (Campinas), Brasilis Futebol Clube (Águas de Lindóia), Red Bull Bragantino Futebol (Bragança Paulista), Mogi Mirim Futebol Clube (Mogi Mirim) e Sociedade Esportiva Itapirense (Itapira).

Na sub-20, participam 72 clubes divididos em 12 grupos. Pelo regulamento da competição, classificam-se para a 2ª fase os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros colocados de cada grupo.