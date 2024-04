Manutenção e Cuidados Especiais com o Abastecimento de Água

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio de sua autarquia, a SAEEC, realizou no dia 2 de abril a limpeza do reservatório de água subterrâneo, que possui capacidade para 400 mil litros de água. Essa construção teve como objetivo aumentar nossa capacidade de armazenamento de água e aliviar a pressão da rede adutora, que é abastecida pelo tratamento localizado na Fazenda Pinhalzinho.

A limpeza tem como objetivo melhorar o serviço prestado à população, uma vez que visa resolver o problema da coloração indevida da água, mesmo sendo potável. Essa coloração ocorria devido às constantes manutenções na adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA), que arrastavam sujeira para a rede. Essa sujeira foi removida do reservatório, como pode ser observado nas imagens abaixo.

Outra manutenção de extrema importância realizada pela autarquia foi a limpeza do maior reservatório do município, com capacidade para 900 mil litros de água, além de reparos em sua estrutura e uma nova pintura.