**MANUTENÇÃO URBANA: PREFEITURA DE HOLAMBRA REFORÇA COMPROMISSO COM OS BAIRROS**

O Departamento de Parques e Jardins promove regularmente serviços de manutenção como limpeza, poda e irrigação, em todos os pontos do município. As ações seguem um cronograma estratégico que busca atender as demandas de cada bairro de forma organizada e permite agir de maneira preventiva, antecipando problemas e otimizando os recursos disponíveis. No entanto, fatores climáticos, como as chuvas intensas, podem impactar o andamento desses serviços, aumentando a necessidade de reparos e limpeza emergenciais. Apesar dos desafios, a Prefeitura reforça o compromisso de atender todas as localidades. Nossas equipes estão empenhadas em realizar os serviços o mais breve possível!