Maquinários da Administração Municipal têm sido usados para regularização do local; Massa asfáltica será aplicada pelo DER

Maquinários da Administração Municipal têm sido usados para regularização do local; Massa asfáltica será aplicada pelo DER

A Prefeitura de Artur Nogueira iniciou, nesta segunda-feira (09), a limpeza e nivelamento da Estrada São Bento. Tais serviços se fazem necessários para a pavimentação asfáltica da via, que deve ser iniciada em breve. A obra é promessa de campanha e uma reivindicação dos moradores que sofrem com a poeira em período de seca e o barro em tempos de chuva.

Nesta manhã, maquinários da Administração Municipal têm sido usados para a limpeza do local, o que inclui retirada de entulhos e lixo, além de melhorias no nivelamento. Para o prefeito Lucas Sia, o asfalto da via é mais um compromisso do governo que está sendo cumprido, e que trará ainda mais qualidade de vida aos moradores do São Bento e motoristas que utilizam a via.

“Essa pavimentação é uma reivindicação antiga dos moradores dessa região, que sonham em ver a via totalmente asfaltada, garantindo mais conforto e segurança para quem transita diariamente por essa via, acabando de vez com os transtornos causados, sobretudo no período das chuvas”, destacou.

Sia acrescenta que, além de conforto aos moradores, a pavimentação favorecerá o agroturismo, turismo histórico e ainda o turismo de eventos.

UNIÃO DE ESFORÇOS

O anúncio da pavimentação foi feito em 2021, após visita do deputado estadual Barros Munhoz (PSB), que intermediou que o acordo entre a Artesp, DER, concessionária Rota das Bandeiras e a Prefeitura nogueirense se cumprisse, sendo este a aplicação de massa asfáltica.

As boas novas foram apresentadas durante reunião realizada no Gabinete Municipal, que contou com a presença dos representantes da Rota das Bandeiras Estefam, Francisco e do engenheiro Sílvio Godoy; do diretor do DER-Campinas Cleiton Luiz de Souza; do deputado Barros Munhoz e de seus assessores; do vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB); do secretário de Planejamento Fernando Arrivabene; do secretário de Cultura Renato Carlini; do presidente da Câmara José Pedro Paes (PSD); e do vereador Adalberto Di Lábio (PSD).

Segundo o secretário de Planejamento Fernando Arrivabene, a Estrada São Bento passa pela Delegacia de Polícia do município e segue por diversas propriedades rurais. “A pavimentação abrangerá cerca 6 quilômetros de estrada (ATN 142 e ATN 050), e beneficiará centenas de moradores da região, além de pessoas que trafegam pelo local diariamente”, pontua.

O acordo previsto em lei na época do ex-prefeito Celso Capato (PSD) autorizou a doação de área de terreno em favor do DER para a construção do Trevo de Retorno entre Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, no ano de 2016. Em contrapartida, seria feito o asfaltamento de duas ATNs no bairro São Bento.

Em 2016, foi dado início à obra com a colocação de pedras em um pequeno trecho de 200 metros, porém acabou sendo paralisada por conta do período chuvoso. Já no ano de 2017, não foi realizada a continuação das obras, sendo interrompida por completo.