Máquinas caça-níqueis são apreendidas após denúncia em bar de Mogi Guaçu

Ocorrência registrada no domingo mobilizou a polícia após suspeita de homem armado no local

Uma ocorrência registrada na tarde de domingo (26) em Mogi Guaçu terminou na apreensão de máquinas caça-níqueis em um bar, após denúncia inicial de um suposto indivíduo armado.

De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada via COPOM após relato de ameaça envolvendo um homem que estaria armado no estabelecimento. No local, o suspeito foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi encontrado.

Durante a averiguação, uma nova denúncia indicou que a possível arma estaria escondida nos fundos do bar, dentro de máquinas em funcionamento. Os policiais realizaram vistoria no local e encontraram sete equipamentos, sendo utilizados por duas pessoas no momento da abordagem.

Apesar de nenhuma arma ter sido localizada, foi constatada a presença de máquinas de jogo de azar. A perícia técnica foi acionada e, com autorização da autoridade policial, os equipamentos foram abertos. Foram apreendidos sete HDs e sete dispositivos receptores de cédulas, sem a localização de valores em dinheiro.

O proprietário do estabelecimento foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, ouvido e posteriormente liberado. As pessoas que utilizavam as máquinas também foram qualificadas e liberadas no local. Já o indivíduo inicialmente denunciado por estar armado foi liberado após não serem constatados indícios de crime.

Os equipamentos permaneceram lacrados no estabelecimento, sob responsabilidade do proprietário.

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