STJ determina soltura de MC Ryan SP após prisão em operação da Polícia Federal

Decisão também beneficia outros investigados em esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão

O Superior Tribunal de Justiça determinou, nesta quinta-feira, 23 de abril, a soltura do cantor MC Ryan SP, que estava preso desde o último dia 15 durante uma operação da Polícia Federal.

A decisão foi proferida pelo ministro Messod Azulay Neto, relator do caso, e levou em consideração o prazo do pedido de prisão temporária, que havia sido inicialmente solicitado por cinco dias e já estava vencido. A medida também se estende a outros investigados, como MC Poze do Rodo e os influenciadores Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira.

A operação, deflagrada pela Polícia Federal no dia 15 de abril, investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em larga escala. De acordo com as apurações, o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de atividades ilegais, como apostas clandestinas, rifas ilegais, tráfico internacional de drogas, uso de empresas de fachada, laranjas, criptomoedas e remessas ao exterior.

As investigações tiveram início após a análise de arquivos armazenados em nuvem, obtidos durante outra operação policial. O material revelou indícios da existência de uma estrutura criminosa considerada autônoma e com atuação diversificada.

Ao todo, foram cumpridos 39 mandados de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal.

Fonte: Diário do Estado

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