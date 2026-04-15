Basquete sub-15 da SEL estreia com vitória expressiva na Liga Metropolitana

Equipe venceu o UNASP Rooster por 98 a 34 e já se prepara para o próximo desafio

O time sub-15 de basquete da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) iniciou sua participação na Liga Metropolitana de Basquete (LMB) com uma vitória convincente. Na estreia, a equipe venceu o UNASP Rooster por 98 a 34, em partida que marcou também a primeira participação do município na competição regional.

Desde o início do confronto, o time demonstrou superioridade. O primeiro ponto saiu com apenas 15 segundos de jogo, dando o tom da partida. Ainda no primeiro quarto, a equipe abriu ampla vantagem, encerrando o período com 36 pontos à frente no placar.

Com o resultado praticamente definido, o técnico Rodolfo Lima aproveitou para rodar o elenco, dando oportunidade a todos os atletas e fortalecendo o grupo para a sequência da competição.

A Liga Metropolitana reúne equipes da região de Campinas e é considerada importante para o desenvolvimento esportivo das categorias de base.

O próximo compromisso da equipe será nesta sexta-feira, 17 de abril, às 20h, contra Itapira, novamente no Ginásio do Tucurão.