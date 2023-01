Marcas Brasil Racing anuncia o seu calendário de estreia no automobilismo

Uma nova categoria multimarca estreia no automobilismo nacional. O projeto Marcas Brasil Racing, idealizado por um grupo de pilotos e chefes de equipes e do diretor de competições Alexandre Lagana, saiu do papel. “Estamos trazendo toda a tradição e o know-how em competições nas pistas brasileiras para o mais novo campeonato do automobilismo brasileiro”, afirma Alexandre Lagana, CEO da MBR.

O campeonato será disputado em cinco estados e seis circuitos diferentes: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. As praças não se repetem ao longo de 2023. O autódromo de Goiânia receberá a etapa de abertura com corridas nos dias 11 e 12 de março.

Depois será a vez de Cascavel no Oeste paranaense e, na sequência, Tarumã na região metropolitana de Porto Alegre/RS, Campo Grande – capital do Mato Grosso do Sul- retorna ao cenário nacional, Curvelo na região central mineira e Londrina ao Norte do Paraná encerra a primeira temporada.

Segundo regulamento, para as quatro categorias – Super, A, B e Senior -, serão realizadas três sessões de treinos livres na sexta-feira e, no sábado, é feito o treino classificatório e também uma corrida. No domingo, acontecem as largadas de mais três provas, com o mesmo tempo de duração para as etapas interestaduais que compreendem as etapas 2, 3, 5 e 6 com 25 minutos mais uma volta. Já as pistas de Goiânia e Campo Grande abrigarão as etapas especiais, com regras específicas de pontuação e tempo de provas.

Entre as marcas presentes que irão compor o grid estão: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, Peugeot, Citroën, Hyundai, Toyota, Renault e Nissan. E os modelos dos carros como: Onix, Mobi, New Ka, Uno, Argo, 208, C3, HB20, Etios, New Onix, March, Sandero e Kwid.

Com inscrições abertas nesta quinta-feira, 19 de janeiro, a adesão crescente de pilotos e equipes é fruto da atratividade do campeonato criado para acolher carros de Marcas 1.6 de modelos já descontinuados pela indústria. Isso traz um panorama adicional na preparação para a etapa inaugural do campeonato. Os organizadores do MBR receberão equipes de diversas regiões do país que trarão seus carros exatamente iguais aos encontrados nas ruas, apenas com modificações visando melhor performance e maior segurança.

Para quem estiver interessado em competir, o site da categoria é www.marcasbrasilracing.com.br.

Confira os locais e datas do calendário da MBR 2023:

1ª Etapa – 12 de março – Goiânia / GO

2ª Etapa – 14 de maio – Cascavel/PR

3ª Etapa – 16 de julho – Tarumã/RS

4ª Etapa – 20 de agosto – Campo Grande/MS

5ª Etapa – 22 de outubro – Curvelo/MG

6ª Etapa – 26 de novembro – Londrina/PR

