Marcha no dia 20 celebra Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Evento marca lutas, conquistas e resistência do povo negro; saída da Estação Cultura

Dia 20, feriado nacional, será realizada a 24ª Marcha Zumbi dos Palmares, evento que marca a data do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O evento celebra o Mês da Consciência Negra. A tradicional Marcha terá início às 9h, na Estação Cultura e segue até o Largo do Rosário, para seu encerramento. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apoia a iniciativa.

Segundo os realizadores, a Marcha é o legado das lutas e conquistas importantes do povo negro e ao longo desses anos tem sido uma marca da resistência e resiliência, que repercute em Campinas e região. “Ela é o legado do que nos trouxe até aqui, enquanto negros escravizados que lutaram e lutam até hoje por liberdade e direitos. É por isso que a marcha é um espaço de valorização da identidade negra. Lá tem batuque, beleza, tem lugar a religiosidade de matriz africana, é espaço de denúncia e também espaço de participação de todos que dizem não ao racismo”, afirmam os realizadores do evento.

Foi em 20 de novembro do ano 2000 que teve início a primeira marcha em Campinas. Evento nacional importante para marcar o Dia da Consciência Negra e que compôs uma série de mobilizações em todo país para que, através da Lei nº 12519 de 10 novembro de 2011, o 20 de novembro fosse considerado Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Serviço:

24ª Marcha Zumbi dos Palmares

Data: 20/11 (quarta-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: Início – Estação Cultura / Fim – Largo do Rosário