Márcio Maciel (PSB) é o novo prefeito de Ubatuba

Da redação

Fotos: PMU

O vice-prefeito de Ubatuba, Marcio Maciel, (PSB), conhecido como Marcinho da Aciu,tomou posse na tarde desta terça- feira (30), como novo gestor da cidade. A Câmara de Vereadores do município, cassou o mandato da ex prefeita Flávia Pascoal (PL), ainda na madrugada desta terça- feira.

A votação teve sete votos favoráveis à cassação contra três contrários. A gestora municipal foi denunciada por irregularidades na compra de pães para a merenda, no valor de 630 mil reais. A denúncia, feita por uma advogada, aponta que a empresa teria comprado os pães de uma padaria que teria ligação com a própria família.

A cerimônia de posse do novo prefeito realizada nesta tarde na Câmara Municipal de Ubatuba,contou com a presença de munícipes, de autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, entre outras lideranças.

Em seu discurso, o novo prefeito, Márcio Maciel disse que o momento não era de celebração, mas que vê como uma oportunidade de recomeço para a política da cidade.

“Não há nada a comemorar. A política de Ubatuba passa por um dos momentos mais tristes da história, mas a vida é feita de recomeços”, disse.

Márcio Gonçalves Maciel é comerciante, tem 54 anos e é natural da cidade José Bonifácio (SP), no interior do estado.

De acordo com as informações passadas pelo político ao Tribunal Superior Eleitoral, ele é solteiro e tem ensino fundamental incompleto. Na época, ele declarou um patrimônio de R$ 147.396,61 ao TSE.

O apelido de Marcinho da Aciu é atribuído ao político, por ele ser uma liderança entre os comerciantes na cidade e por ter presidido por mais de sete anos a Associação Comercial de Ubatuba (Aciu), deixando o cargo no final de 2020, para se candidatar ao lado de Flávia Pascoal (PL).