Marco Luque estará no Teatro Oficina do Estudante de sexta-feira a domingo

O humorista apresenta o show “Dilatados”. Antes dele, na quinta-feira, às Gio Lisboa também apresenta o seu stand-up “Medonho”. A programação infantil está agendada para sábado, às 15h, com as “Aventuras de Mike”. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

Marco Luque retorna a Campinas com o stand-up “Dilatados” na sexta-feira e no sábado, às 21h e, no domingo, às 19h. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 14 anos. As vendas estão abertas na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com. Ator e humorista, Marco Luque conta, em “Dilatados”, as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil -, e de Mustafáry – o vegetariano irônico e controverso que prega a sustentabilidade do Planeta e diz amar a natureza e os animais, especialmente o “Serumaninho”, cachorro que encontrou na praia. A versatilidade de Marco Luque é comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), até a sua participação nos programas Altas Horas e Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo). O ator também atuou no cinema e em minisséries, mostrando outras peculiaridades como artista em momentos inesquecíveis para o público.

Na quinta-feira, dia 27, às 20h, Gio Lisboa traz “Medonho”, um stand-up comedy com um repertório divertido e que conta com a participação especial de um DJ e com uso de autotune, aparelho para efeito de voz, Gio Lisboa conta histórias engraçadas do seu cotidiano. “Nosso show é uma imersão ao universo da comédia. Um evento diferenciado, com música, DJ, efeitos especiais, tiradas rápidas, piadas divertidas, improvisos e muita interação com a plateia”, comenta Gio Lisboa. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00. A classificação etária: é 16 anos. Com apenas 25 anos, Gio Lisboa já faz parte de um seleto time de profissionais de destaque no stand-up comedy nacional. Mesmo tão novo, o menino prodígio está nos palcos há mais de dez anos. Tudo começou aos 13 anos de idade, quando Gio já apresentava fortes tendências para atividades artísticas e teatrais. O apoio da família foi fundamental para o começo despretensioso, porém consistente na carreira do humorista.

A percepção do “dom” de trazer alegria, riso e momentos divertidos à vida das pessoas, foi detectado pelos pais que o incentivaram na emancipação precoce. Gio fez cursos de teatro, se aprofundou na arte e foi estudar melhor o desempenho na área que escolheu para ser o seu ofício. Em 2013, fez a primeira apresentação, num bar na praia do Quintão (RS). O show não atendeu as expectativas, mas serviu para que o jovem soubesse que aquilo era o que queria fazer pelo resto da vida. Essa experiência se tornou uma mola propulsora para a carreira decolar. No ano seguinte produziu o próprio stand-up e abriu o canal no YouTube. No primeiro mês, já registrou dois mil inscritos. Entre 2014 e 2015 foi convidado para trabalhar como videomaker e roteirista de Cris Pereira. Também dirigiu o show “Batendo o Ponto”, de Afonso Padilha. Ao mesmo tempo em que participava da produção de stand-ups, Gio Lisboa decidiu se aventurar nos negócios. Abriu, assim, o primeiro comedy club do Rio Grande do Sul. Chamando atenção pela expertise, em 2018 o humorista gravou para o programa Stand-up, no maior canal de humor da televisão mundial, o Comedy Central.

Infantil

No sábado, dia 29, às 15h, tem “Aventuras de Mike” para o público infantil. Os ingressos custam de R$ 100,00 a R$ 200,00 e a classificação etária é Livre. Sucesso no mercado editorial, com mais de 830 mil livros vendidos, “Aventuras de Mike” chega ao teatro para entreter as crianças, pré-adolescentes e suas famílias com uma história cheia de humor. Gabriel Dearo e Manu Digilio são publicitários, youtubers, e empresários, criadores e autores dos livros e dos conteúdos audiovisuais. O espetáculo conta a história do sumiço misterioso do Mike. O público se juntará ao Nando e a Priminha Irritante em uma jornada divertida para encontrar o grande amigo. Mike é um típico garoto de 12 anos que prefere videogames e salgadinhos no lugar de Futebol. Junto de seu melhor amigo, o atrapalhado Nando, seus pais, sua capivara de estimação chamada Robson, seu irmão mais novo e sua irmã que tem o apelido de “Priminha Irritante”, se divertem e se envolvem em muitas confusões.

Programação de junho de 2024 – sujeita a alterações

Dia: 27, quinta-feira, às 20h

Gio Lisboa – “Medonho” – Stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 28, 29 e 30, sexta e sábado, às 21h e, no domingo, às 19h

Marco Luque “Dilatados” – Stand-up

Ingressos: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 29, sábado, às 15h

Aventuras de Mike – Infantil

Ingressos: de R$ 100,00 a R$ 200,00

Classificação etária: Livre