MARIANA CAMARGO BRUSCATO ASSUME A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE JAGUARIÚNA

Mariana Camargo Bruscato é a nova secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna. Ela substitui Graça Albaran, que deixou a pasta.

Empresária do setor de turismo, Mariana mora em Jaguariúna e traz uma vasta experiência no setor de turismo e uma visão voltada para transformação social e cultural.

Com uma história marcada pela paixão pelo turismo desde a adolescência, Mariana construiu uma carreira sólida no ramo, destacando-se como empresária e líder no setor.

Ao assumir a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Mariana expressa sua determinação em trazer inovação e mudança para a cidade.

“A paixão pelo turismo sempre fez parte da minha vida. Inspirada pela trajetória da família na área, desde a adolescência, me encantei por esse universo. Foram 20 anos de atuação, com a chegada de descobertas, desafios, responsabilidades e muita dedicação”, disse a nova secretária.

“Quero agradecer o trabalho da ex-secretária Graça, que conduziu a secretaria de forma brilhante, colocando o turismo e a cultura de Jaguariúna em outro patamar. E também dar as boas-vindas e desejar todo sucesso à Mariana à frente da pasta”, afirmou o prefeito Gustavo Reis.

Foto: Ivair Oliveira