Ossada encontrada em Paulínia é identificada como de jovem desaparecido de Sumaré

A Polícia Civil de Paulínia identificou a ossada encontrada em novembro de 2024 como sendo de Carlos Daniel Vieira da Silva, um jovem de 23 anos, morador de Sumaré. Ele estava desaparecido desde o dia 9 de setembro, quando saiu de casa dizendo que iria a um forró e não retornou.

Partes do corpo foram encontradas por cachorros que levavam os membros para perto de um lava-rápido no Bairro Betel.

De acordo com os investigadores, há fortes indícios de que o jovem tenha sido assassinado e seu corpo deixado no local. No entanto, a causa da morte e as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.

A Polícia Civil segue investigando o crime para identificar os responsáveis e esclarecer os detalhes do ocorrido. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia.