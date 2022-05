Marina Afarelli lança a música “Galera do asfalto”

Nesta sexta-feira (13), a cantora e compositora Marina Afarelli divulgou nas principais plataformas de distribuição digital a música “Galera do asfalto”, que faz parte do segundo álbum da sua carreira. A faixa, a primeira a ser lançada do novo projeto, é uma composição de Talita Zioli, Marina Afarelli, Katia Almeida, Ittalo Viana e André Leonardo, que também assina a produção musical.

Galera do asfalto:

https://www.youtube.com/watch?v=LOiN7IVI5-w

Plataformas digitais:

https://ada.lnk.to/galeradoasfalto

O novo single de trabalho da artista, que está sendo lançado pelo selo da Sonora Digital, também ganhou um clipe, com imagens captadas em uma área rural de Jundiaí. A direção de vídeo ficou a cargo de Tiago Lima Produções e da Alvo Produções.

MARINA AFARELLI

Natural de Jundiaí, cidade do interior do Estado de São Paulo, Marina Afarelli é uma jovem promissora e talentosa cantora que vem conquistando fãs por onde se apresenta. Com apenas 15 anos de idade, se destaca pela voz grave e afinada, incomum para sua idade. Sua confiança, potência vocal e presença de palco impressionam os mais exigentes ouvintes.

Capaz de emocionar plateias de todos os estilos e faixas etárias, seu talento vocal foi aprovado para gravar a música inédita “Não é sempre mau”, para a novela “As Aventuras de Poliana” do SBT e Netflix. A canção alcançou mais de 180 mil streams, entre as diversas plataformas. Lançada em outubro de 2019, tornou-se sucesso entre o público. A artista já ultrapassou um milhão de streams entre as diversas plataformas.

Em 2020, Marina Afarelli lançou o primeiro álbum da carreira. O trabalho teve a produção musical de André Leonardo, da Alvo Produções. Com “Amizade coloriu” que contou com a participação do cantor e compositor Hugo Henrique, “Sentimento sem compromisso”, “Além do virtual” e “O fim”, a artista se tornou uma realidade no sertanejo feminino. Em 2022, Marina Afarelli gravou o segundo álbum. Entre as faixas de destaques, estão “Galera do asfalto”, “Enciumou”, “Resumindo tudo” e “De copo virado”, que serão lançadas ao longo do ano.

Para conhecer um pouco mais de Marina Afarelli, acesse suas redes sociais: https://www.instagram.com/marinaafarelli/