Martim Francisco terá Oficina Gratuita de Viola Caipira

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem unido forças com a Subprefeitura de Martim Francisco para incentivar a utilização dos espaços públicos para promover cultura e bem-estar à população.

A intenção e descentralizar ações da Cultura e Turismo para estar mais próximo da comunidade. Para isso, uma série de ações como o mapeamento de intenção cultural, visitas e reorganização dos espaços de possíveis intervenções culturais e viabilização de parcerias foram desenvolvidas para adotar a proposta dos “Pontinhos de Cultura”.

“Nossa intenção é conseguir trazer o maior número de iniciativas e apoiadores para colaborar e realizar ações da cultura no Município. E o start para este amplo projeto veio de realização do Sindicato Rural de Mogi Mirim, através de convênio com o SENAR/AR/SP em parceria com a Orquestra de Viola Caipira”, comentou o secretário de Cultura Luiz Dalbo.

O sindicato rural de Mogi Mirim, mantém convênio com o SENAR/AR/SP desde 1994, onde já foram ministrados mais de 2.100 cursos. O objetivo é a capacitação de produtores rurais, trabalhadores da zona rural e seus familiares, que atuem na produção primária de origem animal e vegetal, na agroindústria, no extrativismo, no apoio e na prestação de serviços rurais.

Inscrições Abertas

Através desta parceria, está sendo oferecido na Sede da Subprefeitura de Martim Francisco, a Oficina de Viola Caipira para iniciantes. A previsão de início do curso é para o mês de agosto. O curso é totalmente gratuito com certificação válida em todo território nacional.

Para fazer a inscrição ou saber mais sobre o curso, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (19) 9. 9 726-2598 e falar com Carlos Alberto de Campos Junior ou procurar a Subprefeitura de Martim Francisco, de segunda a sexta das 8h às 16h.

As vagas são limitadas. A formação é presencial, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19.