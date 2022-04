Martinho Prado sediará 2ª Etapa da Copa MTB Outdoor

No domingo, 10 de abril, o Distrito de Martinho Prado Júnior sediará a 2ª Etapa da Copa MTB Outdoor de Ciclismo. O evento, que acontecerá a partir das 8h, faz parte das celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado em 9 de abril. A largada das provas será em frente ao centro esportivo Amauri Caveanha, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n.

A Copa MTB Outdoor é realizada pela empresa Kalangas e supervisionada pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC). Nesta etapa, a competição conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A competição é dividida em três categorias: Pró – 57 km; Sport – 46 km e Passeio Ciclístico – 20 km.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas por meio do link www.kalangasbikers.com.br. O valor de inscrição das categorias Pró e Sport é de R$ 79,90. O credenciamento da Passeio Ciclístico é a doação de 2 Kg de alimentos não perecíveis que deverão ser entregues no dia do evento.

Além desta, a competição terá ainda outras duas etapas que serão disputadas em Águas de São Pedro (19/06) e São Pedro (04/09), cidade esta que ocorrerá a final e onde acontecerá a premiação das equipes. A equipe campeã receberá R$ 2.000, a vice-campeã R$ 1.000 e a 3ª colocada R$ 500.

Aniversário de Mogi Guaçu

A abertura das festividades do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu será no próximo domingo, 3 de abril, com de samba e choro com o Grupo da Estação, a partir das 10h, na Praça Duque de Caxias, no Centro. A programação cultural em comemoração ao aniversário da cidade está recheada de atrações, conforme o calendário abaixo:

Dia 3 – Grupo da Estação

Local: Antiga Estação (Praça Duque de Caxias – Centro)

Entrada Franca

Dia 4 – Concerto de Aniversário de Mogi Guaçu – 145 anos – Banda sinfônica de Mogi Guaçu e Corais da Corporação Musical Marcos Vedovello.

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 20h

Entrada 1kg de alimento não perecível. (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 5 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica (Centro Cultural)

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 6 – Canta Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTwz9NOnOx-z-c2Dpv6NL0XJlvqSQzKRh1VqtqCUzX2gCTfg/viewform

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dias 7 e 8 – Dança Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2a1_uMqrugHYcXffpPbjUnG5BWcXj3BbXZgDpZbbqb6py0A/viewform

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 9 – Desfile 9 de Abril – Avenida Dos Trabalhadores

Dia 12 – Premiação do Concurso da Páscoa

Local: Boulevard Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 13h

Entrada Franca

Dia 12 – Desenvolvimento a Mulher que Coabita na Dança

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 17h30

Entrada: R$5,00 (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 13 – Encontro de Coros

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 26 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica (Centro Cultural José Fantinato)

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 29 – Premiação Retratos da Nossa Terra

Local: Buriti Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 16h

Entrada Franca