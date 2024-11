Massagem para o rosto pode trazer benefícios estéticos

Especialistas explicam os benefícios das massagens faciais e recomendam atenção ao executar os procedimentos.As massagens faciais estão se destacando entre os serviços de spa, com uma variedade de técnicas e abordagens que prometem desde a prevenção do envelhecimento até a diminuição de inchaços e a revitalização da pele.

Segundo a especialista em harmonização orofacial e doutora em cirurgia bucomaxilofacial, Angela Bertoja, a massagem utiliza movimentos manuais para fazer pressão, fricção e manipulação dos tecidos moles.

“Ela pode ser relaxante, para o alívio de tensões, remoção de marcas de expressão e para melhorar a circulação sanguínea dos tecidos. Ou ela pode ser modeladora que, como o próprio nome diz, vai levando as estruturas para aqueles lugares onde a gente quer que elas permaneçam”, explica em suas redes sociais.

Em ambos os casos, o importante é fazer movimentos com suavidade. Bertoja alerta sobre os cuidados para não fazer muita força, pois isso pode gerar um rompimento dos vasos sanguíneos capilares. Além disso, os dedos precisam estar bem hidratados, com um bom hidratante ou óleo facial, para que deslizem com suavidade.

A doutora reforça que é preciso cuidar da manipulação dos tecidos para não piorar a aparência do rosto. Ao tracionar com muita força os tecidos, é possível ainda fazer o estiramento da pele e causar maior flacidez, principalmente para quem já tem mais de 25 anos e não produz tanto colágeno e elastina. Ela indica que o ideal é associar a massagem com exercícios e drenagem linfática.

Massagem facilita a síntese de nutrientes

De acordo com a dermatologista Márcia Linhares, em entrevista à imprensa, massagens no rosto podem ajudar a aliviar a tensão muscular e reduzir o estresse. Além disso, elas melhorariam a circulação e o fluxo sanguíneo na área, facilitando a oxigenação e a entrega de nutrientes para a pele.

A dermatocosmética e farmacêutica bioquímica, Fernanda Chauvin, complementa, explicando que a síntese de qualquer substância, como o colágeno, requer energia e oxigênio. “Quando você faz essa massagem facial, está criando um ambiente adequado para essa absorção, mesmo que de forma indireta”, afirma

Melhorar a absorção desses nutrientes contribui significativamente para o viço e a aparência saudável da pele. Em alguns casos, as massagens faciais podem até levar ao desaparecimento temporário de linhas finas, proporcionando um aspecto mais jovem.

Sozinha, a técnica não é o suficiente para afinar o rosto

Apesar dos diversos benefícios trazidos pela massagem, ela sozinha não é o suficiente para afinar o rosto. O biomédico e mestre em medicina estética, Thiago Martins, explica que a forma do rosto é, em grande parte, determinada pela estrutura óssea subjacente e que a massagem facial não pode alterar o formato dos ossos da face.

O que o procedimento pode fazer é melhorar a circulação local. Martins pontua que qualquer resultado na aparência do rosto após a massagem facial é, de maneira geral, temporário. Caso sejam desejadas mudanças significativas e duradouras, são necessários procedimentos médicos ou cirúrgicos.

Márcia Linhares também acredita que as massagens são boas coadjuvantes para os tratamentos médicos, mas que não substituem procedimentos dermatológicos como botox, preenchimento e laser. “Você não consegue tratar acne e olheira só com massagem. É preciso associar a outros tipos de procedimentos”, diz a dermatologista.