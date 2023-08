Mata Ciliar recebe coruja suindara resgatada de dentro de um contentor de óleo em uma empresa de Jarinu

Após o início do tratamento, o animal seguirá sob observação clínica e comportamental de nossa equipe

Com a crescente aproximação do setor industrial em áreas rurais e zonas de mata, muitos animais silvestres que ocorrem naturalmente nessas áreas podem acabar se acidentando. Portanto, é necessário que as empresas redobrem a atenção para essa realidade, adotando e implantando sistemas e estruturas que evitem essas situações. Nesta terça-feira (15), uma coruja suindara chegou ao Cras da Mata Ciliar, depois de ter sido resgatada de dentro de um contentor de óleo em uma empresa de Jarinu.

Após análise de nossa equipe, foi constatado algumas irritações em sua pele, além de toda sua penugem estar encharcada com o óleo. É importante ressaltar que as penas das aves funcionam como reguladoras de temperatura corporal e, por causa do contato com o óleo, a suindara estava com uma temperatura abaixo do padrão.

“Primeiro, procuramos deixar ela perto de fontes de calor, em preocupação com uma possível hipotermia. Como o óleo é difícil de ser retirado, demos dois banhos de água morna para retirar a substância. Além disso, também não sabemos a procedência desse óleo, se tinha outros condimentos juntos, pois a pele das aves é muito sensível. Então, agora, vamos analisar seu comportamento nos próximos dias, para avaliar a situação de suas atividades naturais”, explica Júlia Freitas, veterinária.

Você pode ajudar a Mata a continuar atendendo esses animais que precisam de socorro participando do Programa Adote um Animal: http://mataciliar.org.br/site/adote-um-animal/