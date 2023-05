Mata de Santa Genebra divulga a programação da Semana do Meio Ambiente 2023 Entre os destaques estão o Seminário Abelhas Nativas, caminhadas, trilhas, passeio ciclístico, oficinas de argila e Fotógrafos da Natureza

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) divulgou as atividades da Mata de Santa Genebra durante a Semana do Meio Ambiente – Semeia 2023, que começa no próximo domingo, 28 de maio. Entre os destaques da programação estão o Seminário Abelhas Nativas, no Salão Vermelho, Paço Municipal; a oficina Fotógrafos da Natureza; a instalação de Abrigos de Abelhas Nativas no Bosque dos Jequitibás e no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim; a Caminhada Floresta Saudável = Pessoas Saudáveis; a Expedição das Grandes Árvores; o Passeio Ciclístico; a Trilha do Jatobá; a oficina de Argila na Mata e a Trilha do Folclore.

O tema deste ano, “Todos na Rede Campinas de Educação Ambiental” , nos remete à importância do esforço coletivo no trabalho pela educação e cooperação pela conservação ambiental. As ações têm o objetivo de promover reflexões e aprendizados sobre a preservação e conscientização ambiental. A programação segue até o dia 5 de junho, dia em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Confira as informações sobre a programação da Mata de Santa Genebra na Semeia 2023, acesse o link aqui