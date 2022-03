Matérias da Ordem do Dia são aprovadas na Sessão de 09/03

As duas matérias presentes na Ordem do Dia da 23ª Sessão Ordinária da Câmara, na quarta-feira (9), foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores, que deram autorização ao Poder Executivo para abrir crédito adicional especial a fim de receber recurso estadual do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp) no valor de R$ 100.000,00, que serão utilizados na execução do projeto “Reequipamento dos Centros Municipais de Atendimento ao Turista – Móvel/Fixo”.

Os vereadores também aprovaram o veto do Executivo ao Projeto de Lei nº 005/2022, que trata da criação do Programa de Regularização da Água de Santo Antônio de Posse – PRA 2022, que irá oferecer condições especiais, por tempo determinado, para pagamento à vista ou parcelado de créditos não tributários, tarifa de água e esgoto e preços públicos.

A próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal será no dia 30 de março.