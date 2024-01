Matinê de Carnaval gratuita no CAT Sesi Mogi Guaçu terá atividade para toda família

A terça-feira de Carnaval (13/02) será animada no CAT Sesi Mogi Guaçu. Vai ter atividade para toda a família com música ao vivo, brinquedos infláveis, pintura facial, aula aberta de dança e muito mais. O evento será aberto ao público com entrada gratuita. Para participar basta reservar ingresso no site mogiguacu.sesisp.org.br na aba Agenda. O ingresso deverá ser apresentado na portaria. Cliente Sesi também precisa apresentar o ingresso.

Confira a programação:

14h às 16h – Músicas temáticas, pintura facial e brinquedos infláveis

16h – Desfile de fantasia

17h – Aulas de dança

18h – Show “Lugão e os Clássicos” com Antônio Lugão

20h – Encerramento

Haverá praça de alimentação.