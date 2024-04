Maus Tratos a Animais Chocam Comunidade

Da Redação

Na noite de 11 de abril, um crime de maus tratos a animais chocou os moradores de Mogi Guaçu. Acionados pelo COPOM , uma equipe se deslocou até o local dos fatos, onde uma situação de desinteligência estava em curso.

Ao chegarem à residência em questão, os policiais foram informados pelos moradores sobre uma briga envolvendo um sobrinho (J.P.) e seu tio (C.A), motivada pelo terrível ato de violência cometido contra a cachorra do irmão de J.P. Segundo relatos, o animal teria sido agredido com um pedaço de pau por ter entrado na casa, um incidente que ocorreu por volta do meio-dia.

Por volta das 19h, J.P. encontrou o animal caído e debilitado, o que o levou a acionar imediatamente a Polícia Militar. Após uma rápida intervenção, constatou-se que o cão estava em estado crítico, exigindo cuidados veterinários urgentes. Uma pessoa dedicada ao resgate e cuidado de animais em situação de rua e maus tratos foi contatada e compareceu ao local, encaminhando o animal a um centro médico veterinário para receber os cuidados necessários. A cachorra permaneceu internada para tratamento de seus ferimentos.

Diante da gravidade dos acontecimentos, a legislação pertinente foi acionada, as partes envolvidas foram conduzidas até o CPJ. Sob a ciência do delegado de plantão, um boletim de ocorrência foi elaborado, formalizando o crime de maus tratos a animais. O autor da agressão, C., permaneceu detido, aguardando as providências da justiça.

Este incidente serve como um lembrete do dever de proteger e respeitar todas as formas de vida, reforçando a importância de denunciar atos de crueldade contra os animais e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados perante a lei. A comunidade de Mogi Guaçu reitera seu repúdio a qualquer forma de violência contra os animais e busca justiça para os indefesos membros de nossa sociedade.