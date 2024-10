MC Ig é a nova atração da Expo Artur 2024

A organização da Expo Artur anunciou no início desta semana a adição de um nome de peso à sua programação: o MC Ig, conhecido pelos jovens por sucessos que não saem da boca do público. Entre seus maiores hits, destaca-se “Let’s Go 4”, música que conquistou o cenário nacional e é presença garantida em festas e eventos.

MC Ig se apresentará no sábado, 26 de outubro, no mesmo dia que Marília Tavares, sendo responsável por encerrar a edição de 2024 do evento. A combinação de gêneros musicais promete atrair uma grande diversidade de público e garantir uma noite inesquecível.

Os ingressos já adquiridos para o dia 26 continuarão válidos, proporcionando aos fãs a chance de curtir dois grandes shows no mesmo dia. A expectativa é que essa adição impulsione ainda mais o sucesso da Expo Artur, que já se destaca como um dos principais eventos da região.