McDia Feliz 2024: Solidariedade e Diversão no Méqui de Jaguariúna

Neste sábado, dia 24 de agosto, o McDia Feliz será celebrado em todo o Brasil, e no Méqui de Jaguariúna, não será diferente. Este é um dia especial que combina sabor, diversão e, acima de tudo, solidariedade, com o objetivo de arrecadar fundos para o combate ao câncer infantil.

O McDia Feliz é um evento tradicional que já faz parte do calendário solidário do país, mobilizando milhões de brasileiros em prol de uma causa nobre. Ao adquirir um Big Mac neste dia, os clientes não só desfrutam de uma refeição deliciosa, mas também contribuem diretamente para projetos que apoiam crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Cada sanduíche vendido é um passo na luta para oferecer mais esperança e qualidade de vida a milhares de jovens.

No Méqui de Jaguariúna, a programação estará recheada de atividades que prometem entreter toda a família. As crianças poderão se divertir com diversas atividades planejadas especialmente para elas. Além disso, os parceiros CNA e Sem Parar estarão presentes, promovendo ações especiais para todos os participantes.

Uma surpresa ainda mais especial será revelada durante o evento: a escola de Artes de Jaguariúna preparou uma apresentação exclusiva, que certamente encantará a todos os presentes.

O McDia Feliz é uma oportunidade única de unir o útil ao agradável. Ao participar do evento, Jaguariúna e Região não apenas desfrutam de um dia de diversão, mas também fazem parte de uma corrente de solidariedade que impacta positivamente a vida de muitas famílias.

Serviço:

McDia Feliz 2024 – Méqui de Jaguariúna

Data: Sábado, 24 de agosto

Local: Rua Cândido Bueno, 476, Centro, Jaguariúna

Participem e ajudem a transformar vidas!