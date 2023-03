McDonald’s apaga as fachadas dos restaurantes em apoio à Hora do Planeta

Com 52% dos restaurantes próprios abastecidos com energia renovável, a Arcos Dorados realiza ato simbólico em apoio à campanha para reforçar seu compromisso com o planeta

São Paulo, março de 2023 – O McDonald’s vai desligar as luzes das fachadas ou dos letreiros de seus restaurantes por uma hora no próximo sábado, dia 25, às 20h30. A ação será realizada pelo 15º ano consecutivo e sinaliza o apoio da companhia à Hora do Planeta, campanha global da WWF que movimenta milhares de pessoas em uma grande discussão sobre a importância de agir pelo planeta e conscientizar sobre as mudanças climáticas. O gesto simbólico de apoio à campanha é uma iniciativa da Arcos Dorados, empresa que opera a rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, com o objetivo de reforçar o trabalho consistente que a companhia realiza a partir da Receita do Futuro, sua estratégia ESG.

A plataforma reúne metas e compromissos socioambientais da companhia, inclusive em relação às mudanças climáticas, e evolui a cada ano. Um dos aspectos que a companhia avançou nesse período de apoio à campanha foi sua estratégia de diversificação da matriz energética, com foco em fontes renováveis. Atualmente, 52% dos restaurantes McDonald’s próprios são abastecidos por energia limpa. A inauguração de usinas fotovoltaicas e a adesão ao mercado livre de energia são as iniciativas que contribuíram para a empresa alcançar a marca.

“Nossa escala tem o poder potencializar as iniciativas que colocamos em prática, ampliando o impacto que geramos. Neste sábado, com todas as fachadas apagadas, esperamos inspirar e conscientizar os clientes sobre a importância das temáticas levantadas pela Hora do Planeta e reforçar o nosso compromisso de ser uma parte ativa da luta contra o aquecimento global”, comenta Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Mudanças Climáticas

Tendo como pilares a promoção da economia circular, o combate às mudanças climáticas e o incentivo à uma cadeia de suprimentos mais sustentável, além de diversos aspectos sociais, a Receita do Futuro atua de forma holística diante dos desafios da sociedade e dos temas de maior impacto na operação da companhia. Entre as metas da empresa, está o objetivo de reduzir em 36% as emissões de gases de efeito estufa de sua operação direta, além de 31% das emissões de toda sua cadeia, até 2030.

Em 2022, a Arcos Dorados atrelou essas metas ao seu primeiro bônus vinculado à sustentabilidade, o Sustainability Linked Bond (SLB). Com a emissão do SLB, a empresa se tornou a primeira do setor de restaurantes a associar um instrumento financeiro com objetivos ambientais. A iniciativa consiste na emissão de instrumentos de dívida que têm como objetivo fazer com que o emissor se comprometa a cumprir metas de ESG definidas a partir de indicadores-chave de desempenho, em troca de taxas mais atraentes.

Além da diversificação da matriz energética com foco em fontes renováveis, a Arcos Dorados também mantém uma diretriz com 25 iniciativas sustentáveis mandatórias para a inauguração ou remodelação de restaurantes. Entre os itens que compõem a lista, estão diversos aspectos que promovem a eficiência energética dos restaurantes, como o uso de ar-condicionado de baixo consumo de energia e de aquecedor solar de água, iluminação LED com sensores, telhados com isolamento térmico e outras.

Para conhecer mais sobre as iniciativas socioambientais da Arcos Dorados, acesse o site da Receita do Futuro.