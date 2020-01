McDonald´s lança picanha ClubHouse

Nesta terça-feira, 7 de janeiro, o McDonald’s apresentou uma novidade no menu: o Picanha ClubHouse. Com a sua chegada, todos os sanduíches de picanha – sucessos de vendas – passam a ser opções fixas no cardápio, substituindo a Linha Signature.

O Picanha ClubHouse traz os principais elementos do primeiro sanduíche da linha Signature, o ClubHouse, que foi lançado há quatro anos e se tornou um dos mais vendidos e queridos do McDonald’s.

A nova versão traz uma deliciosa combinação de pão brioche, o famoso molho especial, alface crespa, tomate, bacon, queijo emental, um ou dois hambúrgueres de picanha, cebola caramelizada e molho de picanha.

A aposta é baseada em contato próximo e pesquisa com os consumidores. Este ano, a marca direcionou grande parte de seus esforços de marketing para trazer produtos com forte apelo sensorial. E a picanha, corte muito valorizado pelos brasileiros, se mostrou o ingrediente perfeito para criar essa conexão com o público.

Além do Picanha ClubHouse (versão com um ou dois hambúrgueres), a linha ainda conta com Picanha Cheddar Bacon, McPicanha e Picanha Bacon Crispy.