MEIO AMBIENTE E OBRAS REALIZAM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM AJUDA DE NOVO CAMINHÃO BASCULANTE

A Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna está realizando a manutenção das estradas rurais do município. O serviço conta agora com um novo caminhão basculante, obtido pela Prefeitura de Jaguariúna por meio do convênio Frota Agro, celebrado entre o Município e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira, dia 4 de agosto, os serviços foram realizados na Estrada Rural Municipal JGR-369, que é responsável pela interligação de Jaguariúna ao município de Pedreira.

Os trabalhos são feitos em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Com isso, os trechos críticos das estradas rurais são adequados, beneficiando direta e indiretamente todos os produtores rurais e demais usuários das vias.

“As estradas rurais são vias de acesso fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais do município. Depende delas o funcionamento de todo o mecanismo da produção agrícola, sendo fundamental que estejam em condições de tráfego em qualquer época do ano”, comenta a vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco.

Fotos: divulgação / Secretaria Meio Ambiente