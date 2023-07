MEIO AMBIENTE PROMOVE O REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE ÁRVORES COM ESTRUTURAS DE MADEIRA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou na semana passada os trabalhos no tronco da figueira que caiu na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, que será mantido no local e reaproveitado na forma de uma estrutura de madeira, inspirada no que foi feito no Parque Ibirapuera pelo artesão Hugo França. Essa é uma forma de valorizar a árvore histórica, que infelizmente foi plantada em condições inadequadas há mais de cem anos, em um canteiro com restrição de espaço que sufocou as raízes e comprometeu sua ancoragem de suas raízes o que, eventualmente, levou à queda da árvore no período chuvoso.

No momento, o tronco permanece no local secando ao ar para terminar de ser descascado e ter a madeira trabalhada, um serviço que a Secretaria de Meio Ambiente já iniciou com recursos próprios. A árvore também possuía duas colmeias de abelhas nativas sem ferrão, que foram removidas do tronco caído com a ajuda dos bombeiros e de um apicultor especializado.

Anteriormente, a Secretaria de Meio Ambiente já havia aproveitado troncos de árvores caídas para fazer objetos rústicos, como bancos e placas do Bosque das Jabuticabeiras e um banco instalado no Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde podem ser utilizados pelos usuários.

Lembrando que, recentemente foi divulgado que a Secretaria de Meio Ambiente contratou um serviço especializado de avaliação de árvores históricas das praças centrais, incluindo o Jardim Velho, para definir o manejo mais adequado para preservar essas árvores com segurança, buscando evitar quedas de árvores como aconteceu com a figueira em questão.