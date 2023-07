Menor é apreendido pela Polícia Militar tentando furtar estabelecimento comercial.

Reportagem: Susi Baião

Sua prisão ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (16), na avenida Emília Marchi Martini, no bairro Zaniboni II, em Mogi Guaçu.

Os responsáveis ​​pela captura foram o cabo Pozzer e o cabo Robson, que estavam realizando um patrulhamento de rotina na região. Durante o percurso, eles ouviram um barulho vindo do interior de um estabelecimento comercial. Prontamente, os policiais se aproximaram e constataram que o menor estava tentando chegar a grade de proteção do local. Surpreendentemente, o jovem já havia conseguido quebrar portas e janelas para acessar o interior do comércio.

A intervenção rápida da polícia impediu que o furto fosse consumado, evitando mais prejuízo para o proprietário do estabelecimento. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis conforme a legislação vigente. A identidade do jovem não foi divulgada, conforme as leis de proteção à privacidade de menores infratores.

Esse episódio representa mais um exemplo da luta das autoridades locais contra a criminalidade juvenil na cidade de Mogi Guaçu. O menor envolvido já possui histórico policial por diversos furtos, o que reforça a importância de políticas de prevenção e reinserção social para os jovens em situação de vulnerabilidade.