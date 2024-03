Mensagem 1 de 51 Anterior Próximochange-formatchange-format Assunto:1ª Campanha de Microchipagem do DPBEA acontece neste sábado, 16

A Prefeitura de Paulínia promoverá neste sábado, 16, a primeira Campanha de Microchipagem e Feira de Adoção do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal).

Qualquer paulinense poderá levar seu cão ou gato para ser microchipado, desde que apresente documento com foto e comprovante de residência, para inserção dos dados do tutor no cadastro do DPBEA.

Não há limite de animais por pessoa para microchipagem e não há necessidade de agendamento. Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada e todas as raças serão atendidas.

“Depois de microchipado, o animal receberá uma coleira contendo um QR Code, permitindo que os tutores sejam identificados por qualquer pessoa através de seu próprio celular. Essa ação visa diminuir a perda ou sumiço dos cães e gatos”, comentou Fernanda Santos, veterinária DPBEA.

No local, também haverá animais para adoção responsável e todos que adotarem serão cadastrados pelo DPBEA.

Sobre o DPBEA

Construída numa área de 674m², a sede do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) foi inaugurada pelo prefeito, Du Cazellato, no dia 28 de fevereiro.

No local há gatil, canil, área administrativa e centro veterinário, com capacidade de realizar procedimentos de baixa a alta complexidade.

O SAMU Animal 24 horas e o resgate e captura de animais silvestres e de grande porte e o recebimento de denúncias de maus tratos, são outros serviços realizados pelo DPBEA.

A sede do DPBEA fica na Rua dos Estados, 900, no Jardim Ypê – Paulínia-SP. Mais informações: (19) 3874-5611.