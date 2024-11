Mercado de Flores da Ceasa pode ser boa opção de lazer para este feriado.

Visitar os Mercados Permanentes de Flores, Plantas Ornamentais e Assessórios e o Mercado de Hortifrúti das Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) pode ser uma boa opção de lazer para o feriado da Consciência Negra, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. O Mercado de Flores, assim como a Praça de Alimentação e o Espaço Orgânico, abrirão das 8h às 13h.

O Mercado oferece diversos artigos de decoração para o Natal, como os tradicionais pinheiro e bico-de-papagaio naturais, enfeites, guirlandas, adereços e acessórios. Também oferta uma variedade de plantas, flores, mudas frutíferas, produtos e acessórios para decoração, materiais para embalagens, cachepots e arranjos de flores naturais e artificiais.

No Espaço Orgânico, exclusivo para comercialização de produtos orgânicos no atacado e no varejo, podem ser encontrados hortifrutigranjeiros, conservas, cogumelos, temperos, mel, grãos, farinhas, doces, sucos, geleias e pimentas. O Mercado de Flores conta com praça de alimentação e estacionamento gratuito.

Instalado em uma área de 100 mil m², o Mercado de Flores da Ceasa Campinas reúne mais de 500 pontos de venda (boxes) e conta com, em média, 20 mil itens de flores cortadas e em vasos, plantas ornamentais, forrações, mudas diversas e frutíferas, além de outros 5 mil produtos de acessórios para decoração, eventos, paisagismo e acabamento de arranjos e cestas.

Serviço

Ceasa Campinas – Mercado de Flores e Espaço Orgânico

Horário de funcionamento no dia 20/11: das 8h às 13h

Endereço: Rodovia Dom Pedro I (SP-065, Pista Norte, km 140,5), Jardim Santa Monica

Telefone: (19) 3746-1000